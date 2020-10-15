Петербург обогнал Москву по количеству зарегистрированных сделок с льготной ипотекой

В Петербурге с апреля заключено почти в 3,7 раза больше сделок по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, чем в Москве, следует из данных Росреестра. В среднем по России в августе и сентябре количество таких сделок достигало 20 тыс. в месяц.



Как сообщили в Росреестре 15 октября, с начала действия программы в апреле 2020 года до 1 октября в России зарегистрировано 86 759 таких сделок. При этом в мае было оформлено 9 286 сделок, а в последующие месяцы показатель рос, достигнув 20 тыс. сделок в месяц в августе и сентябре.

