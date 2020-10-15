Петербург обогнал Москву по количеству зарегистрированных сделок с льготной ипотекой
В Петербурге с апреля заключено почти в 3,7 раза больше сделок по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, чем в Москве, следует из данных Росреестра. В среднем по России в августе и сентябре количество таких сделок достигало 20 тыс. в месяц.
Как сообщили в Росреестре 15 октября, с начала действия программы в апреле 2020 года до 1 октября в России зарегистрировано 86 759 таких сделок. При этом в мае было оформлено 9 286 сделок, а в последующие месяцы показатель рос, достигнув 20 тыс. сделок в месяц в августе и сентябре.
На первом месте по количеству сделок, заключенных по программе льготной ипотеки, находится Приволжский федеральный округ (21 374), на втором — Северо-Западный (18 874), и только на третьем — Центральный (14 923). Лидерами в СЗФО стали Петербург, на территории которого зарегистрировали 11,9 тыс. сделок, и Ленобласть с 3 568 сделками. В ЦФО лидирует Воронежская область с показателем в 3 565 сделок и Москва, где заключено 3 280 таких сделок.
Глава Росреестра Олег Скуфинский в сентябрьском докладе президенту РФ Владимиру Путину отметил эффективность механизма ипотечного кредитования с господдержкой и заявил, что в следующем году россияне смогут быстрее и проще оформить такую ипотечную сделку в режиме онлайн. На совещании с членами правительства 14 октября Путин предложил продлить программу льготных жилищных кредитов минимум до середины 2021 года. Ранее с предложением продлить льготы до конца 2021 года выступил Минфин.