Москвичка на час задержала спектакль о маньяке-цирюльнике из-за отказала надеть маску

Упорное нежелание москвички надеть маску обернулось для нее разбирательствами с администрацией театра и задержанием сотрудниками полиции, а для остальных зрителей — лишним часом ожидания начала спектакля. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Инцидент произошел перед спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в московском Театре на Таганке. Администрация учреждения, получив от женщины отказ, вызвала полицейских и росгвардейцев. Представители органов правопорядка вывели ее из зала и провели профилактическую беседу. Судя по всему, разговор не оказал на нее никакого влияния, потому что вскоре она была задержана. «В ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении», — добавил собеседник агентства.