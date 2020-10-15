Москвичка на час задержала спектакль о маньяке-цирюльнике из-за отказала надеть маску
Упорное нежелание москвички надеть маску обернулось для нее разбирательствами с администрацией театра и задержанием сотрудниками полиции, а для остальных зрителей — лишним часом ожидания начала спектакля. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Инцидент произошел перед спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в московском Театре на Таганке. Администрация учреждения, получив от женщины отказ, вызвала полицейских и росгвардейцев. Представители органов правопорядка вывели ее из зала и провели профилактическую беседу. Судя по всему, разговор не оказал на нее никакого влияния, потому что вскоре она была задержана. «В ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении», — добавил собеседник агентства.
Московские театры, кинотеатры и концертные залы вернулись к работе в начале августа этого года при условии заполняемости зала не более чем на половину, а также при наличии у зрителей средств индивидуальной защиты.