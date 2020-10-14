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14.10.2020 23:52
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Меркель: Экономика ФРГ не выдержит нового локдауна

Федеративная республика Германии не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса; необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией, заявила 14 октября на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более 250 млрд евро. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями», — сказала она.

Канцлер подчеркнула, что страна находится «в критической стадии» борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение.

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