Меркель: Экономика ФРГ не выдержит нового локдауна

Федеративная республика Германии не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса; необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией, заявила 14 октября на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более 250 млрд евро. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями», — сказала она.