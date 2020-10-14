Путин наградил Кудрина, Турчака и Литвиненко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 октября.
Главу Счетной палаты Алексея Кудрина глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. «За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе. Аналогичной награды удостоен ректор Горного университета в Петербурга Владимир Литвиненко.
«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность» орденом Александра Невского награжден первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Еще одной награжденной стала учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессера. Согласно указу, за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» ее отметили орденом Почета. Орденом Дружбы также награждена президент петербургской благотворительной организации «Перспективы» Марина Островская.