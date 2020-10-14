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14.10.2020 23:31
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Путин наградил Кудрина, Турчака и Литвиненко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 октября.

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. «За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе. Аналогичной награды удостоен ректор Горного университета в Петербурга Владимир Литвиненко.

«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность» орденом Александра Невского награжден первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Еще одной награжденной стала учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессера. Согласно указу, за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» ее отметили орденом Почета. Орденом Дружбы также награждена президент петербургской благотворительной организации «Перспективы» Марина Островская.

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Комментарии (2)

260650801
Это который Турчак "сраный"?
Он там еще журналюгу заказал хулиганам, которые того чуть к праотцам не отправили. Потом их нашли, они с перепугу заказчика сдали, но заказчик сказал: "это не я", и суд, самы справедливый и гуманный, конечно же поверил... Ему, естественно, а не каким-то уголовникам и журналистам.
Не, я горжусь за него!
Мужской Взгляд
Чего-то старшенького на висюльки потянуло..
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