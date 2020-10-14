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14.10.2020 22:21
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Минобрнауки: Студенты старших курсов готовы заменить школьных учителей на время пандемии

Студенты старших курсов готовы заменить школьных учителей на время пандемии коронавируса, если этого потребует эпидемиологическая ситуация. Об этом 14 октября заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

«Если потребуется, то, конечно, студенты российских вузов, прежде всего педагогических специальностей и направлений, они, конечно, готовы выйти в российские школы. Но при соблюдении определенных условий», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», уточнив, что мера будет носить добровольный характер.

Отвечая на вопрос о том, будет ли отдаваться предпочтение тем студентам, у которых есть антитела, он сказал: «Таких планов у нас, честно сказать, пока нет».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ряд мер, которые со следующей недели будут введены в столичных школах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Среди них — уход учителей пожилого возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, на дистанционку. Последние станут удаленными наставниками для тьюторов из числа студентов старших курсов, которых пригласят для временной замены. В Петербурге о подобных мерах речь пока не идет.

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Комментарии (3)

pedro
Кто укуренный? Я укуренный?
Агроном аэродрома
Готов на добровольной основе заменить министра обрнауки. На постоянной основе.
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