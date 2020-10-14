Минобрнауки: Студенты старших курсов готовы заменить школьных учителей на время пандемии

Студенты старших курсов готовы заменить школьных учителей на время пандемии коронавируса, если этого потребует эпидемиологическая ситуация. Об этом 14 октября заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

«Если потребуется, то, конечно, студенты российских вузов, прежде всего педагогических специальностей и направлений, они, конечно, готовы выйти в российские школы. Но при соблюдении определенных условий», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», уточнив, что мера будет носить добровольный характер.