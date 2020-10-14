Смольный выдал льготные кредиты на 175 млн рублей производителям лекарств, оборудования и запчастей для микроволновок

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займы трем предприятиям на общую сумму более 175,4 млн рублей.

Как сообщили в фонде, большую часть суммы — 111,8 млн рублей — получила фармацевтическая компания «Активный компонент». Заём выдан на 5 лет под 3% годовых в течение первых трех лет и 5% годовых за следующие два года. Это позволит предприятию выйти из лизинговой сделки, по которой оно платит 14% годовых.

ОАО «Завод Магнетон», которые выпускает запчасти для СВЧ-приборов, получило кредит для модернизации производства в размере 50 млн рублей. ООО «Европартнер» одобрен заём на увеличения производственных мощностей по металлообработке в размере 13, 6 млн рублей на пять лет. В первый год ставка для обеих компаний составит 1% годовых, два года — 3% и еще два года — 5%.