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14.10.2020 21:25
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Смольный выдал льготные кредиты на 175 млн рублей производителям лекарств, оборудования и запчастей для микроволновок

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займы трем предприятиям на общую сумму более 175,4 млн рублей.

Как сообщили в фонде, большую часть суммы — 111,8 млн рублей — получила фармацевтическая компания «Активный компонент». Заём выдан на 5 лет под 3% годовых в течение первых трех лет и 5% годовых за следующие два года. Это позволит предприятию выйти из лизинговой сделки, по которой оно платит 14% годовых.

ОАО «Завод Магнетон», которые выпускает запчасти для СВЧ-приборов, получило кредит для модернизации производства в размере 50 млн рублей. ООО «Европартнер» одобрен заём на увеличения производственных мощностей по металлообработке в размере 13, 6 млн рублей на пять лет. В первый год ставка для обеих компаний составит 1% годовых, два года — 3% и еще два года — 5%.

Всего наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займы на общую сумму 2,8 млрд рублей. Общая капитализация на данный момент составляет 2,7 млрд рублей.

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