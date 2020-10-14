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14.10.2020 21:15
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Глава Костромской области заболел COVID-19

Глава Костромской области Сергей Ситников получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Несмотря на строгое соблюдение главой региона всех мер безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, обязательное ношение средств защиты органов дыхания в ходе всех общественных мероприятий и рабочих встреч у губернатора Костромской области Сергея Ситников выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест. В связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим. Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносятся на более поздний срок", — говорится в сообщении.

«Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – её завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю. Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведём в другое время. Все совещания – исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы. Будьте здоровы, берегите себя», – обратился к жителям региона Сергей Ситников.

Пресс-служба отмечает, что глава региона чувствует себя хорошо, признаков заболевания нет.

Ситников возглавляет регион с 2012 года.

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