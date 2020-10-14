Потери мирового производства из-за пандемии $28 трлн. МВФ заглянуло в будущее

Пандемия коронавируса повернула экономику вспять. Об этом на открытии ежегодной пресс-конференции Мирового валютного фонда 14 октября заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



За девять месяцев после начала пандемии она спровоцировала рост безработицы и уровня бедности населения. МВФ ожидает наступления самой сильной глобальной рецессии со времен Великой депрессии в первой половине XX века, добавила Георгиева.



«Ожидается, что в этом году рост (мировой экономики. — Прим. ред.) снизится до -4,4 процента. А в следующие пять лет кризис может стоить примерно 28 триллионов долларов производственных потерь», — сказала она.

