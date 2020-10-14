Потери мирового производства из-за пандемии $28 трлн. МВФ заглянуло в будущее
Пандемия коронавируса повернула экономику вспять. Об этом на открытии ежегодной пресс-конференции Мирового валютного фонда 14 октября заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
За девять месяцев после начала пандемии она спровоцировала рост безработицы и уровня бедности населения. МВФ ожидает наступления самой сильной глобальной рецессии со времен Великой депрессии в первой половине XX века, добавила Георгиева.
«Ожидается, что в этом году рост (мировой экономики. — Прим. ред.) снизится до -4,4 процента. А в следующие пять лет кризис может стоить примерно 28 триллионов долларов производственных потерь», — сказала она.
По словам директора МВФ, только в следующем году мировой госдолг вырастет до рекордного значения в 100% ВВП. В основном госрасходы будут состоять из необходимости вкладываться в восстановление экономики и борьбу с кризисом. Поэтому Георгиева предложила обеспечить странам с низким доходом доступ к дополнительным грантам и льготным кредитам, а кроме того — надо облегчить их «долговое бремя».
Ранее, 13 октября, МВФ улучшил прогноз по спаду мирового ВВП в текущем году с 4,9% до 4,4%, а также по российскому ВВП с 6,6% до 4,1%. При этом рост мировой экономики в 2021 г., по оценкам экспертов фонда, может составить 5,2%, а не 5,4%, как ожидалось в июне.