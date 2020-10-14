Глава спорткомитета Петербурга объяснил рассылку письма тренерам с просьбой следить за армянами и азербайджанцами

— Прежде всего хочу сказать, почему появилось такое письмо, — заявил Шантырь. — Мы постоянно мониторим ситуацию в подведомственных учреждениях, касается это коронавирусной ситуации, или отмены соревнований, или других аспектов. У родителей часто случается недопонимание во взаимоотношениях с тренерами по этому поводу. Начало учебного года всегда напряженное и непростое, особенно в нынешних условиях. И в рамках этой работы, в качестве профилактики возможных конфликтов в связи с обострением отношений между Азербайджаном и Арменией, мы попросили руководителей поговорить с тренерами, объяснить им, что сейчас надо быть терпимей, больше общаться, разговаривать со спортсменами, чтобы предупредить возможное напряжение. Потому что иной раз достаточно даже не слова, а взгляда. Мы попросили их быть бдительными и в то же время понимающими, смиренными, что ли. Потому что тренер — это всегда главный авторитет для спортсмена. Мы подобными вещами занимаемся не первый раз, то же самое происходит в рамках профилактики наркозависимости и экстремизма. Если мы кого-то задели формулировками этого письма, я готов принести свои извинения. Когда-то Чехов говорил: «Я хочу, чтобы люди не видели войну, там где ее нет». Это как раз такой случай. Не надо домысливать. Мы просто хотим избежать ненужных конфликтов.

Тренер СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства» армянин Максим Сафарян подчеркнул, что конфликтов между спортсменами двух национальностей в Петербурге нет.



— Только вчера мы прилетели из Уфы, где проходил Кубок России. Там тоже в командах разных регионов есть азербайджанцы и армяне. Одни из Красноярска, другие из Воронежа. И у нас у всех прекрасные отношения. Мы встретились, обнялись и общались так же, как и до конфликта. Среди своих подопечных я воспитательных бесед на эту тему пока, по крайней мере, не вел. Такие беседы ведутся, если есть проблема, когда ты чувствуешь, что назревает конфликт. Но этого нет. Поэтому и бесед проводить не с кем.



Чемпион России 2017 года по тяжелой атлетике, азербайджанец Рамиль Джафаров также подтвердил отсутствие конфликтов.



— У меня много друзей и знакомых из Армении, — говорит Рамиль. — Мой бывший тренер тоже армянин. Вся эта ситуация никак не влияет на мое общение с ними. Нам скорее даже грустно, что все это происходит. Конечно, мы говорили об этой ситуации, но так, довольно поверхностно. Никаких споров по поводу того, чей Нагорный Карабах, не было ни разу. В сборной России тоже много армян, и мы со всеми отлично ладим. И вообще я ни разу на соревнованиях не сталкивался, чтобы ребята из Армении и Азербайджана спорили из-за этой ситуации. У меня есть родня в Азербайджане, но как они смотрят на этот конфликт, я, честно, не могу сказать.

