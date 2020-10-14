FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 17:45
2
Печать

ТАСС: Российский самолет «судного дня» перенесут на новую базу. Ил-80 уже не дает достаточного охвата

Российские воздушные пункты управления войсками, которые часто называют самолетами «судного дня», собираются перенести с Ил-80 на Ил-96–400М. Об этом 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.

«Запланирована замена на самолет Ил-96–400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», — заявил собеседник агентства.

Название «самолет судного дня» — перевод с английского (doomsday planes), оно появилось в США. Изначально предполагалось, что такие воздушные пункты управления будут использоваться в случае ядерной войны, когда наземные структуры могут быть уже уничтожены. Два самых известных самолета такого типа — американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. По официальным данным, в ВС РФ на вооружение были приняты четыре Ил-80.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Vurgagain
Ага, наверх поперлись, страшновато на земле становится.
Я все жду , когда начнут на МКС перебираться. А что? Оттуда же безопасно "рулить" или еще не додумались?
veteran78
Кого судить то собрались ? Свои виллы ,замки , яхты, тёщь , внучек , собачек ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний