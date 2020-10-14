ТАСС: Российский самолет «судного дня» перенесут на новую базу. Ил-80 уже не дает достаточного охвата

Российские воздушные пункты управления войсками, которые часто называют самолетами «судного дня», собираются перенести с Ил-80 на Ил-96–400М. Об этом 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.



«Запланирована замена на самолет Ил-96–400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», — заявил собеседник агентства.



Название «самолет судного дня» — перевод с английского (doomsday planes), оно появилось в США. Изначально предполагалось, что такие воздушные пункты управления будут использоваться в случае ядерной войны, когда наземные структуры могут быть уже уничтожены. Два самых известных самолета такого типа — американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. По официальным данным, в ВС РФ на вооружение были приняты четыре Ил-80.

