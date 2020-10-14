Видеозаписи с нашествием божьих коровок в Белгородской области появились в Сети 14 октября. Местные жители жалуются на назойливых насекомых и недоумевают, с чем связано их внезапное появление в большом количестве.



Как сообщает издание Бел.ru, наибольшее скопление божьих коровок наблюдается сразу в нескольких населенных пунктах, а также в областном центре — Белгороде. Их находят на окнах и подоконниках, балконах и фасадах домов, об этом свидетельствуют опубликованные ролики.