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14.10.2020 17:37
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Назойливый арлекин рвется в дома жителей Белгородской области. В регионе нашествие божьих коровок

Видеозаписи с нашествием божьих коровок в Белгородской области появились в Сети 14 октября. Местные жители жалуются на назойливых насекомых и недоумевают, с чем связано их внезапное появление в большом количестве.

Как сообщает издание Бел.ru, наибольшее скопление божьих коровок наблюдается сразу в нескольких населенных пунктах, а также в областном центре — Белгороде. Их находят на окнах и подоконниках, балконах и фасадах домов, об этом свидетельствуют опубликованные ролики.

Как уточняет Telegram-канал «Белгород № 1», этот вид выведен специально для борьбы с тлей и носит название «Арлекин». Его отличают неприятный запах, пятна, которые его представители могут оставлять за собой, а также то, что он может вызывать у человека аллергическую реакцию. Однако в целом он безвреден.

В дома людей божьи коровки стремятся на зимовку, и если у них получается проникнуть в помещение, то уже через некоторое время их количество может исчисляться даже не сотнями, а тысячами.

Минувшим летом полчища тли и божьих коровок атаковали Красноярский край. Насекомые скапливались в общественном транспорте, а в некоторых местах жителям города приходилось расчищать себе путь ногой — на «дороге» из тли было легко поскользнуться.

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