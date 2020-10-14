Назойливый арлекин рвется в дома жителей Белгородской области. В регионе нашествие божьих коровок
Видеозаписи с нашествием божьих коровок в Белгородской области появились в Сети 14 октября. Местные жители жалуются на назойливых насекомых и недоумевают, с чем связано их внезапное появление в большом количестве.
Как сообщает издание Бел.ru, наибольшее скопление божьих коровок наблюдается сразу в нескольких населенных пунктах, а также в областном центре — Белгороде. Их находят на окнах и подоконниках, балконах и фасадах домов, об этом свидетельствуют опубликованные ролики.
Как уточняет Telegram-канал «Белгород № 1», этот вид выведен специально для борьбы с тлей и носит название «Арлекин». Его отличают неприятный запах, пятна, которые его представители могут оставлять за собой, а также то, что он может вызывать у человека аллергическую реакцию. Однако в целом он безвреден.
В дома людей божьи коровки стремятся на зимовку, и если у них получается проникнуть в помещение, то уже через некоторое время их количество может исчисляться даже не сотнями, а тысячами.
Минувшим летом полчища тли и божьих коровок атаковали Красноярский край. Насекомые скапливались в общественном транспорте, а в некоторых местах жителям города приходилось расчищать себе путь ногой — на «дороге» из тли было легко поскользнуться.