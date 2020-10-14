New York Times: Санкции Евросоюза из-за Навального доберутся до администрации президента. Под ударом Кириенко

Санкции, которые Евросоюз введет из-за ситуации с Алексеем Навальным, затронут администрацию президента, ФСБ, Минобороны и другие ведомства. Об этом 14 октября со ссылкой на свои источники пишет New York Times.



По данным издания, ограничения введут против первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Также, как и сообщалось ранее, под санкции попадет Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором разрабатывался «Новичок». Ограничения будут включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

