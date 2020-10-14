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14.10.2020 16:20
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New York Times: Санкции Евросоюза из-за Навального доберутся до администрации президента. Под ударом Кириенко

Санкции, которые Евросоюз введет из-за ситуации с Алексеем Навальным, затронут администрацию президента, ФСБ, Минобороны и другие ведомства. Об этом 14 октября со ссылкой на свои источники пишет New York Times.

По данным издания, ограничения введут против первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Также, как и сообщалось ранее, под санкции попадет Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором разрабатывался «Новичок». Ограничения будут включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества.

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Комментарии (5)

Дзига Вертов
Вот это всё по-моему нуль-эффект. Самые действенные санкции были бы против Киселёва, Соловьёва, Шейнина, а также Пригожина. Против Усманова, и других героев расследований...
А что Кириенко, тот наверное всё равно невыездной? А если и выезжает, то по приглашению...
rumet
когда Владиленыча утверждала госдура на премьерство в 98г., ему там разные дебильные вопросы задавали для проформы (это при том что г-дура еще такой дурой как в 00х не была).. Один из самых весёлых - про духовность кандидата, как у него там с этим пунктом.. Владиленыч что-то жалко блеял про то, что духовен страшно - что-то вроде дианетики или саентологии исповедуеть... (ему наверное Т.Круз тогда или Дж.Траволта нравились, главные адепты секты)... Вот такого премьер-министра мы имели.. Теперь он имеет нас в роли серого, лысого кардинала от саентологии. Настоящему сектанту никакие поганые санкции не страшны - он от них токмо крепчаеть...
Петр Петров
Враг моего врага, мне друг!
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