Голикова рассказала о регионах России, где заболеваемость COVID-19 выше среднего. Лучшими оказались Чечня и Татарстан
Ситуация с коронавирусом в России управляемая и не требует введения дополнительных ограничительных мер, но жителям страны необходимо соблюдать все требования безопасности. Об этом 14 октября на совещании с президентом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
При этом, по ее словам, в 30 регионах страны прирост числа заболевших коронавирусом выше среднего по России, в 29 субъектах РФ ситуацию с распространением новой инфекции можно назвать нестабильной. Подобное положение дел наблюдается потому, что на их территории отмечается несоблюдение масочного режима и продолжаются массовые мероприятия, подчеркнула Голикова.
Вице-премьер отметила, что в тех регионах, где носят маски, заболеваемость меньше. Среди них, например, Чечня и Татарстан.
Голикова также отметила, что пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 28 субъектах РФ.
Ранее в рамках того же совещания президент России Владимир Путин презентовал вторую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор». Голикова заверила, что препарат характеризуется «достаточно высоким уровнем безопасности».