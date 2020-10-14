Голикова рассказала о регионах России, где заболеваемость COVID-19 выше среднего. Лучшими оказались Чечня и Татарстан

Ситуация с коронавирусом в России управляемая и не требует введения дополнительных ограничительных мер, но жителям страны необходимо соблюдать все требования безопасности. Об этом 14 октября на совещании с президентом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».



При этом, по ее словам, в 30 регионах страны прирост числа заболевших коронавирусом выше среднего по России, в 29 субъектах РФ ситуацию с распространением новой инфекции можно назвать нестабильной. Подобное положение дел наблюдается потому, что на их территории отмечается несоблюдение масочного режима и продолжаются массовые мероприятия, подчеркнула Голикова.

