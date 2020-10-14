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14.10.2020 16:14
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Голикова рассказала о регионах России, где заболеваемость COVID-19 выше среднего. Лучшими оказались Чечня и Татарстан

Ситуация с коронавирусом в России управляемая и не требует введения дополнительных ограничительных мер, но жителям страны необходимо соблюдать все требования безопасности. Об этом 14 октября на совещании с президентом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

При этом, по ее словам, в 30 регионах страны прирост числа заболевших коронавирусом выше среднего по России, в 29 субъектах РФ ситуацию с распространением новой инфекции можно назвать нестабильной. Подобное положение дел наблюдается потому, что на их территории отмечается несоблюдение масочного режима и продолжаются массовые мероприятия, подчеркнула Голикова.

Вице-премьер отметила, что в тех регионах, где носят маски, заболеваемость меньше. Среди них, например, Чечня и Татарстан.

Голикова также отметила, что пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 28 субъектах РФ.

Ранее в рамках того же совещания президент России Владимир Путин презентовал вторую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор». Голикова заверила, что препарат характеризуется «достаточно высоким уровнем безопасности».

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Комментарии (1)

Cashmare
журналисты про лучших НАО и Чукотку не слышали даже, наверно думают, что это где-то на Аляске
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