Белорусская пловчиха создала фонд помощи спортсменам, пострадавшим от действий режима Лукашенко

Трехкратная призерка Олимпийских игр в соревнованиях по плаванию Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, который будет помогать спортсменам, пострадавшим от действий белорусских властей. Как сообщает tut.by 14 октября, Герасименя для этого специально переехала в Вильнюс.



«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы фонда: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня», — заявила спортсменка.