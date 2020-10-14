Белорусская пловчиха создала фонд помощи спортсменам, пострадавшим от действий режима Лукашенко
Трехкратная призерка Олимпийских игр в соревнованиях по плаванию Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, который будет помогать спортсменам, пострадавшим от действий белорусских властей. Как сообщает tut.by 14 октября, Герасименя для этого специально переехала в Вильнюс.
«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы фонда: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня», — заявила спортсменка.
Ранее были осуждены и задержаны многие белорусские спортсмены, несогласные с действиями Александра Лукашенко. В их числе капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакура (осуждена на 10 суток), руководитель клуба по дзюдо Константин Полей (15 суток), многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат (15 суток), многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова (10 суток). Также нападениям со стороны ОМОНа подверглись футболисты и брат олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.