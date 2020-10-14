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14.10.2020 14:58
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Три человека погибли в лобовом столкновении такси и маршрутки в Тульской области

Фото: ГУ МЧС по Тульской области

Два такси — легковое и маршрутное — столкнулись днем 14 октября в Кимовском районе Тульской области. Есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, информация о столкновении автомобиля Daewoo Nexia и микроавтобуса «ГАЗель NEXT» поступила на номер единой службы спасения в 13 часов. Авария произошла на автодороге между селом Петровское и поселком Калиновка.

По предварительным данным регионального УМВД, водитель «Дэу» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой Кимовск — Новольвовск, передает ТАСС. В результате ДТП погибли три человека, пятеро получили травмы. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из машин при помощи специнструментов.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

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