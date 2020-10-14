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14.10.2020 14:27
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Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой

Авиасообщение еще с тремя странами возобновит Россия с 1 ноября. Для перелетов станут доступны Сербия, Куба и Япония, сообщает оперштаб 14 октября.

По данным оперштаба, рейсы в Белград будут дважды в неделю из Москвы, также дважды самолеты будут отправляться в Кайо-Коко и Санта-Клару на Кубе и дважды в неделю в Токио из Москвы и один раз в неделю из Владивостока.

Россия была практически отрезана от других государств после закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. С августа частично возобновились полёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

Турция — одна из немногих стран, куда россияне могут полететь на отдых практически без ограничений, поэтому в сентябре на курортах Антальи каждый второй приезжий был из РФ.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
ага.. отрезана... чо тогда "Аэрофлот" делает у врагов в Нуёрке, и но несколько авиарейсов?..
261738921
угу
"заболели 602"
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