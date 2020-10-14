Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой

Авиасообщение еще с тремя странами возобновит Россия с 1 ноября. Для перелетов станут доступны Сербия, Куба и Япония, сообщает оперштаб 14 октября.



По данным оперштаба, рейсы в Белград будут дважды в неделю из Москвы, также дважды самолеты будут отправляться в Кайо-Коко и Санта-Клару на Кубе и дважды в неделю в Токио из Москвы и один раз в неделю из Владивостока.



Россия была практически отрезана от других государств после закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. С августа частично возобновились полёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

