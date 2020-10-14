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14.10.2020 12:05
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«Фонтанка» проводит онлайн-дискуссию «Работник и работодатель» в прямом эфире

В прямом эфире на канале «Фонтанки» в YouTube проходит онлайн-дискуссия «Работник и работодатель», посвященная правовым вопросам взаимоотношений работников и работодателей.

В дискуссии будут затронуты следующие темы: налогообложение работодателя и работника; служебные произведения, авторское и патентное право; дистанционное сотрудничество; увольнение и компенсации: судебная практика; трудовые вопросы в банкротстве и антикризисном управлении предприятия; коммерческая тайна и информационная безопасность в компании

Зрители могут задать вопросы в комментариях к трансляции.

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