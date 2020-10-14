Старшеклассников в Петербурге не планируют переводить на дистанционку вслед за Москвой

В Петербурге не будут переводить старшие классы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 14 октября.



Накануне из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ онлайн учились 81 класс в 39 школах Петербурга. Три группы в трёх детских садах были закрыты.



В Москве после двухнедельных каникул в школы вернутся только ученики 1–5 классов, остальные возобновят учёбу дистанционно. В Петербурге отдых для учеников начнётся планово — 26 октября. В Роспотребнадзоре накануне отчитались, что заболеваемость подростков коронавирусом в Северной столице выросла на 181%.

