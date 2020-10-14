Лавров: Путин контролировал «ночные бдения» по Карабаху

Президент России внес решающий вклад в переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 14 октября рассказал Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».



«Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент. Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — сообщил министр иностранных дел России.



Ранее Сергей Лавров также заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать в Карабахе, но окончательное решение — за сторонами конфликта.