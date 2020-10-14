Лавров: Путин контролировал «ночные бдения» по Карабаху

Президент России внес решающий вклад в переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 14 октября рассказал Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
«Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент. Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — сообщил министр иностранных дел России.
Ранее Сергей Лавров также заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать в Карабахе, но окончательное решение — за сторонами конфликта.
Он также уточнил, что к переговорам подключался и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении началась в Москве 9 октября днем и завершилась в ночь на 10-е число. Тогда удалось договориться о перемирии с 11 утра 10 октября, однако стороны уже на следующий день начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.