Новичок футбольного клуба «Зенит» Вендел присоединился к команде. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, бразильский полузащитник прибыл в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 октября.
Несколько часов назад в Пулково 🤝👌 @_08wendel pic.twitter.com/BOaZjnmJKf— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
Вендел подписал с «Зенитом» пятилетний контракт. «Зенит» заплатил «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро.
Вендел — здесь! 👍— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге. pic.twitter.com/J8ouFdRKmC
В прошедшем сезоне Вендел сыграл в чемпионате Португалии 28 матчей, в которых забил три гола.