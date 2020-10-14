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14.10.2020 11:52
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел прибыл в Санкт-Петербург

Новичок футбольного клуба «Зенит» Вендел присоединился к команде. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, бразильский полузащитник прибыл в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 октября.

Вендел подписал с «Зенитом» пятилетний контракт. «Зенит» заплатил «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вендел сыграл в чемпионате Португалии 28 матчей, в которых забил три гола.

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