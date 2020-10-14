Как сообщает Роскосмос , на корабле к МКС направляются космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Стыковка с МКС намечена на 11:52 мск.

Корабль #СоюзМС17 успешно выведен на околоземную орбиту 🚀 Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков ( @KudSverchkov ) и Кэтлин Рубинс направляются к Международной космической станции! Впервые стыковка с МКС произойдет через 3 часа — в 11:52 мск. Трансляция начнется в 11:15 мск pic.twitter.com/WmkE2i9trO

Траектория полёта должна пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме, и путь до МКС должен занять рекордные три часа. Обычно корабль делает 34 оборота вокруг Земли, что может занимать до двух суток. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов, поясняет РИА Новости .

Новый экипаж сменит россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американского астронавта Криса Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе до 9 апреля 2021 года. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре — новые. Также им предстоит продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

«Петербуржец» Иван Вагнер (учившийся в Военмехе) сфотографировал старт ракеты и отметил, что он «из космоса выглядит еще круче, чем с Земли».