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14.10.2020 11:17
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Сверхбыстрый «Союз» с вязаным Юрой приближается к МКС. «Петербургский» космонавт оценил его запуск

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» со сверхбыстрым пилотируемым кораблём «Союз МС-17» стартовала 14 октября 8:45 мск с космодрома Байконур.

Как сообщает Роскосмос, на корабле к МКС направляются космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Стыковка с МКС намечена на 11:52 мск.

Траектория полёта должна пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме, и путь до МКС должен занять рекордные три часа. Обычно корабль делает 34 оборота вокруг Земли, что может занимать до двух суток. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов, поясняет РИА Новости.

Новый экипаж сменит россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американского астронавта Криса Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе до 9 апреля 2021 года. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре — новые. Также им предстоит продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

«Петербуржец» Иван Вагнер (учившийся в Военмехе) сфотографировал старт ракеты и отметил, что он «из космоса выглядит еще круче, чем с Земли».

Вместе с членами экипажа на корабле «Союз МС-17» отправился в космос игрушечный космонавт Юра, который символизирует первого в истории человека, отправившегося на орбиту — советского космонавта Юрия Гагарина. Его связала жена Сергея Кудь-Сверчкова, и он будет выполнять функцию индикатора невесомости. Обычно индикатор невесомости выбирает командир корабля, однако в этот раз командир Сергей Рыжиков передал эту возможность своему коллеге, отмечает ТАСС.

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Комментарии (2)

13grubyrealist
Супер! Посмотрел все трансляции на "Роскосмосе".Слава Человеку Земли,превращающему фантастику в реальность! ;=)
a.159753123
Спойлер: он пристыковался, я смотрел ))
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