Сверхбыстрый «Союз» с вязаным Юрой приближается к МКС. «Петербургский» космонавт оценил его запуск
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» со сверхбыстрым пилотируемым кораблём «Союз МС-17» стартовала 14 октября 8:45 мск с космодрома Байконур.
Как сообщает Роскосмос, на корабле к МКС направляются космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Стыковка с МКС намечена на 11:52 мск.
Корабль #СоюзМС17 успешно выведен на околоземную орбиту 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020
Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков (@KudSverchkov) и Кэтлин Рубинс направляются к Международной космической станции! Впервые стыковка с МКС произойдет через 3 часа — в 11:52 мск.
Трансляция начнется в 11:15 мск pic.twitter.com/WmkE2i9trO
Траектория полёта должна пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме, и путь до МКС должен занять рекордные три часа. Обычно корабль делает 34 оборота вокруг Земли, что может занимать до двух суток. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов, поясняет РИА Новости.
Новый экипаж сменит россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американского астронавта Криса Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе до 9 апреля 2021 года. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре — новые. Также им предстоит продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».
«Петербуржец» Иван Вагнер (учившийся в Военмехе) сфотографировал старт ракеты и отметил, что он «из космоса выглядит еще круче, чем с Земли».
«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!— Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020
Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR
Вместе с членами экипажа на корабле «Союз МС-17» отправился в космос игрушечный космонавт Юра, который символизирует первого в истории человека, отправившегося на орбиту — советского космонавта Юрия Гагарина. Его связала жена Сергея Кудь-Сверчкова, и он будет выполнять функцию индикатора невесомости. Обычно индикатор невесомости выбирает командир корабля, однако в этот раз командир Сергей Рыжиков передал эту возможность своему коллеге, отмечает ТАСС.