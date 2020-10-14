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14.10.2020 10:36
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28 октября — круглый стол «Безопасный транспорт во время эпидемии»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Безопасный транспорт во время эпидемии»

Фото: Михаил Огнев

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие меры предпринимаются на транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров?
  • Какие требования должны соблюдать водители/кондукторы/прочие работники транспорта, а какие пассажиры?
  • Можно ли отказать пассажиру в поездке, если он без маски или перчаток? Готов ли перевозчик предоставить маску пассажиру?
  • Дезинфекция или просто чистота: как часто и тщательно должна проводиться уборка? Стали ли правила жестче во время пандемии?
  • А если кто-то чихнул? Что делать, если у пассажира заподозрят высокую температуру или инфекцию?

Пандемия продолжается, но уже мало кто остается в самоизоляции. А для того, чтобы перемещаться по городу, приходится ездить на общественном транспорте, где много народу. Можно, конечно, самому сесть за руль каршеринговой машины или вызвать такси — так пересечений с людьми меньше. Но все равно вопрос о том, как защитить себя и не заразиться, остается. То, как на разных видах транспорта обеспечивают безопасность сотрудников и пассажиров, обсудим на круглом столе.

К участию в круглом столе приглашаются производители средств для дезинфекции и антибактериальной обработки, а также все организаторы наземных, воздушных, водных и железнодорожных перевозок: метрополитен, такси, автопарки, сервисы по аренде транспортных средств/каршерингов, авиакомпании и т.д.

По вопросам участия обращаться:

Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

 

План мероприятий
Фото: Михаил Огнев

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