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14.10.2020 09:14
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Тайник в коробке от массажного коврика не спас владелицу парикмахерского салона от умного вора

Необычный тайник распотрошил вор в квартире на Васильевском острове. Владелица салона по наращиванию волос лишилась заработанных миллионов.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в полицию Василеостровского района обратилась 35-летняя бизнесвумен. Она сообщила, что ночь с воскресенья, 11 октября, на понедельник, 12 октября, провела не дома. А когда вернулась в квартиру на улице Кораблестроителей, то обнаружила, что кто-то нашел её тайник в коробке от «Аппликатора Кузнецова», который находился в спальне.

По словам заявительницы, пропали 2 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (2)

terry18
хороший способ воровства. Пока один подельник развлекает "бизнесвумен", другой спокойно из её квартиры ворует.
Lebon
У вора развита интуиция, угадал и когда прийти и где тайник.
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