Тайник в коробке от массажного коврика не спас владелицу парикмахерского салона от умного вора
Необычный тайник распотрошил вор в квартире на Васильевском острове. Владелица салона по наращиванию волос лишилась заработанных миллионов.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в полицию Василеостровского района обратилась 35-летняя бизнесвумен. Она сообщила, что ночь с воскресенья, 11 октября, на понедельник, 12 октября, провела не дома. А когда вернулась в квартиру на улице Кораблестроителей, то обнаружила, что кто-то нашел её тайник в коробке от «Аппликатора Кузнецова», который находился в спальне.
По словам заявительницы, пропали 2 млн рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».