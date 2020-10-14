Мимо ослабевшей птицы с желтой полосой и густым оперением не смог пройти житель Петербурга Никита. Как он рассказал «Фонтанке» 13 октября, находка была сделана на тротуаре в Центральном районе. Случайная встреча обернулась спасательной операцией.

В попытке выяснить, что это за птица, ее спаситель отправился в группу «Птицы СПб и России», участники которой подсказали, что это королек и поведали особенности ухода за ним. Помимо этого, они сообщили, что в холодное время года представители этого вида могут перебираться из лесного массива в городские парки. Видимо, оказавшись в центре города, королек не успел добраться до подходящей зеленой зоны и ослаб.

«Королек достаточно быстро освоился, стал есть червей мотыля и запивать водичкой», — поделился в группе первыми результатами спасательной операции Никита, а также показал временный приют, организованный для его гостя.

В разговоре с «Фонтанкой» он добавил, что по совету специалистов, как только королек окрепнет, выпустит его в Ботаническом саду. Это должно произойти в ближайшее время.



Это уже не первый случай, когда петербуржцы встречают на городских улицах королька. Две недели назад представителя этого вида обнаружили у одной из больниц. Специалист рассказал нашему изданию, что это самая маленькая птица России и ей необходимо есть каждые 15 минут.