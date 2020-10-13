В Москве взялись за посетителей вокзалов без масок. За день оштрафовали почти 150 человек
Почти 150 посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве получили штрафы за несоблюдение масочного режима. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«Сотрудники ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов. В каждом случае составлен протокол по статье 3.18.1 часть 4 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в размере 5 000 руб», — уточнили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что за пять месяцев в общественном транспорте Москвы за отсутствие масок оштрафовали около 96 тысяч человек. Власти Петербурга тоже постоянно угрожают ужесточением контроля за масочным режимом — например, глава комтранса обещал, что без маски в метро пройти будет нельзя. Однако пока на практике это почти не работает — если человек даже надевает маску, то он ее снимает почти сразу после прохождения контроля. Поведение петербуржцев сегодня осудил глава комздрава Петербурга. О том, почему Смольный решил во второй раз не вводить жесткие меры против коронавируса, читайте в материале «Фонтанки».