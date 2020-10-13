В Москве взялись за посетителей вокзалов без масок. За день оштрафовали почти 150 человек

Почти 150 посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве получили штрафы за несоблюдение масочного режима. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



«Сотрудники ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов. В каждом случае составлен протокол по статье 3.18.1 часть 4 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в размере 5 000 руб», — уточнили в оперштабе.

