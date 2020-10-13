Глава Комздрава Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом «устрашающей». И обвинил во всем горожан

Показатели заболеваемости коронавирусом снова близки к пиковым показателям, а виной тому — несоблюдение масочного режима. Об этом 13 октября в эфире телеканала 78 заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.



«Пусть пока мы не достигли пиковых показателей по числу госпитализированных, но устрашающая ситуация с тем, как люди соблюдают на улицах масочный режим, не исключает того сценария, который мы пережили в мае, когда все койки были задействованы», - подчеркнул Лисовец.

