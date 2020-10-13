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13.10.2020 22:25
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Глава Комздрава Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом «устрашающей». И обвинил во всем горожан

Показатели заболеваемости коронавирусом снова близки к пиковым показателям, а виной тому — несоблюдение масочного режима. Об этом 13 октября в эфире телеканала 78 заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Пусть пока мы не достигли пиковых показателей по числу госпитализированных, но устрашающая ситуация с тем, как люди соблюдают на улицах масочный режим, не исключает того сценария, который мы пережили в мае, когда все койки были задействованы», - подчеркнул Лисовец.

Он отметил, что рост заболеваемости связан и с сезонными факторами — люди вернулись с дач и отпусков, общественный транспорт вновь переполнен. А коллективный иммунитет в Петербурге пока явно не выработался.

Лисовец уточнил, что сейчас в Петербурге под пациентов с коронавирусом развернуто примерно 5,5 тыс. коек, из них свободны около 20%. Регулярно появляются сообщения о переводе очередной клиники под работу с COVID-19 — так, сегодня на перепрофилирование отправилась Николаевская больница в Петергофе. 13 октября в Петербурге был поставлен антирекорд по количеству новых заболевших — 557 случаев. Почему Смольный при этом не собирается снова всё закрывать, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

gencon
Самое время какое нибудь голосование провести. Обнулить коррупцию и здравый смысл, например. Граждане все равно перестали удивляться законотворчеству марсиан из Госдумы
Вася ПУПКИН
Тоесть всему виной отсутствие грязной тряпки на лице? А может все таки виной отсутствие иммунитета у большинства населения, в связи с низким уровнем жизни, плохим питанием, отсутствием нормального ежегодного отдыха и т. д. И т. п.
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