Глава Комздрава Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом «устрашающей». И обвинил во всем горожан
Показатели заболеваемости коронавирусом снова близки к пиковым показателям, а виной тому — несоблюдение масочного режима. Об этом 13 октября в эфире телеканала 78 заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
«Пусть пока мы не достигли пиковых показателей по числу госпитализированных, но устрашающая ситуация с тем, как люди соблюдают на улицах масочный режим, не исключает того сценария, который мы пережили в мае, когда все койки были задействованы», - подчеркнул Лисовец.
Он отметил, что рост заболеваемости связан и с сезонными факторами — люди вернулись с дач и отпусков, общественный транспорт вновь переполнен. А коллективный иммунитет в Петербурге пока явно не выработался.
Лисовец уточнил, что сейчас в Петербурге под пациентов с коронавирусом развернуто примерно 5,5 тыс. коек, из них свободны около 20%. Регулярно появляются сообщения о переводе очередной клиники под работу с COVID-19 — так, сегодня на перепрофилирование отправилась Николаевская больница в Петергофе. 13 октября в Петербурге был поставлен антирекорд по количеству новых заболевших — 557 случаев. Почему Смольный при этом не собирается снова всё закрывать, читайте в материале «Фонтанки».