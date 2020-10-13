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13.10.2020 22:14
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На Петербург опускается туман. Видимость на дорогах снизится на три часа

В ближайшие несколько часов снизится видимость на городских дорогах. На Петербург опускается туман, сообщили в региональном управлении МЧС.

«С 22 часов 13.10 до 01 часа 14.10 местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили, что в таких погодных условиях лучше всего воздержаться от поездок на машине. Если это невозможно, необходимо снизить скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда переобувать автомобиль, чтобы не стать жертвой «Дня жестянщика». По его словам, на предстоящих выходных ожидается первый снег.

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