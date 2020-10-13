Как противостоять смерти: Яков Гордин расскажет о жизни Иосифа Бродского

21 октября в библиотеке имени Лермонтова состоится лекция «Утопия Иосифа Бродского». Ее прочитает соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Мероприятие пройдёт в рамках программы к 80-летию нобелевского лауреата. О поэте расскажет Яков Гордин — историк, автор публицистических книг с документальной основой и друг Иосифа Бродского. (12+)

Десять лет назад он написал книгу «Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел. О судьбе Иосифа Бродского», выдержавшую три переиздания. Эта работа объединяет воспоминания и эссе о поэте. Большинство из них посвящены анализу его жизненных установок, расшифровке смыслов стихов и пьес, попыткам построить поэтическую утопию, противостоящую трагедии смерти.

«Чтение Бродским своих стихов было жизнью в стихе. Перед слушателями происходило уникальное и потрясающее явление — абсолютное слияние личности и результата творчества, казалось бы, уже отделившегося от этой личности. Происходил некий обратный процесс — стихи снова воссоединялись с поэтом. Это не было воспроизведение, исполнительство — пусть самое высокое. Это было именно проживание поэзии», — пишет Гордин в книге.



Чтобы попасть на встречу и задать Якову Гордину вопросы о Бродском, нужно получить бесплатный пригласительный билет на абонементе библиотеки имени Лермонтова.



Лекция «Утопия Иосифа Бродского» состоится 21 октября в 18:00 в Белом зале Центральной библиотеки имени Лермонтова на Литейном, 19.



Елена Васильева

