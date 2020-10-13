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13.10.2020 20:51
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Facebook запрещает объявления с призывами отказаться от вакцинации

Социальная сеть Facebook 13 октября заявила, что запустит информационную кампанию о вакцинах от коронавируса и гриппа, а также запретит публикацию рекламных объявлений с призывами отказаться от вакцинации.

«Наша цель — донести информацию о безопасности и эффективности вакцин до широкой группы людей и в то же время запретить рекламу с дезинформацией, которая может нанести ущерб деятельности в области общественного здравоохранения», — цитирует пресс-релиз ТАСС.

Запрещать будут материалы, содержащие ложную информацию (по мнению ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний в США). Рекламу обещают отклонять в случае открытой агитации против вакцинации. Запрет не коснётся материалов с призывами за или против какой-либо государственной политики в отношении вакцин. Эти меры начнут действовать через несколько дней.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Что-же на это ответят представители "запрещенной на пейс-буке" раши-тудэй?.. :))
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