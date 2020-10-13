Борьба с наливайками выходит на федеральный уровень. Петербургские депутаты хотят отменить двойные лицензии на спиртное

Депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский подготовил проект в федеральное законодательство об обороте алкогольной продукции. Как сообщил сам парламентарий в социальной сети Facebook, инициатива направлена на то, чтобы решить проблему «наливаек» — точек, которые обходят запрет на продажу алкоголя в ночное время, пользуясь лицензией общепита.

Депутат предлагает запретить наличие двух лицензий (на торговлю алкоголем как магазин и на торговлю алкоголем как бар или кафе) у одного и того же бизнеса или по одному адресу. Пока инициатива направлена на юридическое заключение, после прохождения она поступит в Законодательное собрание. Если петербургские парламентарии ее поддержат, законопроект внесут в Госдуму.