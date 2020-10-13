Борьба с наливайками выходит на федеральный уровень. Петербургские депутаты хотят отменить двойные лицензии на спиртное
Депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский подготовил проект в федеральное законодательство об обороте алкогольной продукции. Как сообщил сам парламентарий в социальной сети Facebook, инициатива направлена на то, чтобы решить проблему «наливаек» — точек, которые обходят запрет на продажу алкоголя в ночное время, пользуясь лицензией общепита.
Депутат предлагает запретить наличие двух лицензий (на торговлю алкоголем как магазин и на торговлю алкоголем как бар или кафе) у одного и того же бизнеса или по одному адресу. Пока инициатива направлена на юридическое заключение, после прохождения она поступит в Законодательное собрание. Если петербургские парламентарии ее поддержат, законопроект внесут в Госдуму.
По мнению Бориса Вишневского, такие меры будут более эффективными, нежели «бессмысленные и беспощадные ограничения площади баров и кафе». Ранее петербургский ЗакС запретил общепиту продавать алкоголь в жилых домах, если площадь зала обслуживания заведений меньше 50 кв. м. Это могло бы привести к закрытию более тысячи заведений, в том числе небольших баров. После протеста предпринимателей парламентарии согласились смягчить норму до 20 кв. м, сохранив повышенные требования лишь для домов массовых серий.