Комтранс сформулировал требования к реквизитам проездных для метро. Жетоны обойдутся буквой «М»

Проект учитывает 6 видов проездных. Первый — это разовый билет (жетон), он должен включать в себя вид транспорта и зону действия. Как пояснили в комитете, на жетоне это уже имеется. При этом на аверсе написано «для прохода в метрополитен», на реверсе — «Санкт-Петербург», хотя «Девяткино» находится в Ленобласти. Однако, как уточнили в комтрансе, в данном случае логотип метрополитена указывает и на транспорт, и на зону действия.

Форма 2 — это разовый билет с фиксированной датой и временем использования. Как говорится в документе, он «приобретается при помощи электронного средства платежа с использованием информационно-коммуникационных технологий в момент прохода через пропускной пункт». Речь идет об оплате, например, банковской картой. Форма 3 — это разовый билет с открытой датой.

Остальные три вида — это билеты длительного пользования: с фиксированным количеством поездок и сроком, с фиксированной суммой и сроком, а также предоставляющий право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока. С различными вариациями они должны включать в себя наименование и номер билета, наименование организации, которая его выдала, вид транспорта, дату и время продажи и активации, количество поездок (или внесенную сумму), а также их остаток.

Льготникам посвящен отдельный пункт. «Если проездной документ предназначен для проезда граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и региональным законодательством предоставлены преимущества по оплате», то в реквизиты включаются ФИО пассажира, дата рождения и данные документа, по которому приобретается такой билет.

