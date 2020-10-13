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13.10.2020 19:14
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Обвиняемого в покушении на убийство матери петербургского школьника изолировали от общества, несмотря на возражения потерпевшей

В Северной столице избрали меру пресечения 15-летнему школьнику, который в минувшее воскресенье набросился с ножом на собственную мать.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 октября, Невский районный суд на закрытом заседании постановил заключить его под стражу до 9 декабря. Обвинение было предъявлено еще в день задержания. Вину он не признал.

«Обвиняемый, его законный представитель, защитники и представитель потерпевшей возражали, так как обвиняемый является несовершеннолетним, он не судим, задержание его было произведено с нарушением закона, ходатайство органов следствия не основывается на представленных материалах, скрываться, угрожать очевидцам он не намерен», — добавили в пресс-службе.

Как ранее писала «Фонтанка», школьника задержали в ночь на 11 октября в квартире на Искровском проспекте. По версии следствия, в результате внезапного конфликта он напал на собственную мать, после чего ее госпитализировали с множественными скальпированными ранами головы и шеи. Пострадавшая осталась жива. С места предполагаемого преступления изъяли три мобильных телефона и нож в чехле. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

Гражданкa
так скончалась же потерпевшая в больнице?
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