Обвиняемого в покушении на убийство матери петербургского школьника изолировали от общества, несмотря на возражения потерпевшей

В Северной столице избрали меру пресечения 15-летнему школьнику, который в минувшее воскресенье набросился с ножом на собственную мать.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 октября, Невский районный суд на закрытом заседании постановил заключить его под стражу до 9 декабря. Обвинение было предъявлено еще в день задержания. Вину он не признал.



«Обвиняемый, его законный представитель, защитники и представитель потерпевшей возражали, так как обвиняемый является несовершеннолетним, он не судим, задержание его было произведено с нарушением закона, ходатайство органов следствия не основывается на представленных материалах, скрываться, угрожать очевидцам он не намерен», — добавили в пресс-службе.

