Борат завёл аккаунт в Twitter. Герой комедии, которого играл Саша Барон Коэн, «восхищен» Трампом
Главный герой фильма «Борат» начал вести Twitter в преддверии выхода второй части комедии. На своей странице журналист Борат Сагдиев без устали пишет о президенте США Дональде Трампе, а в первой записи, датированной 10 октября, он выложил ролик по мотивам челленджей TikTok с переодеванием, но не надел, а снял одежду, обыграв название соцсети.
Борат оперативно реагирует на новостную повестку и много шутит про COVID-19. Например, про ход лечения Дональда Трампа.
«Трамп бы и раньше выписался из больницы, но он вежлив и не хотел обижать коронавирус», — предположил журналист в одной из записей.
«Трамп — очень добрый человек! Когда он едет на машине за пределы больницы, он передает водителю свою благодарность, а также некоторые из своих лекарств от коронавируса», — развил тему он.
«Трамп гораздо сильней Мелании, она говорит, что лучше бы ей оставаться изолированной от него хотя бы полгода», — пишет герой, чья речь изобилует грамматическими ошибками.
Trump much stronger than Melania, she say it best she stay in isolations from him for at least another 6 month— Borat (@BoratSagdiyev) October 10, 2020
В других шуточных постах Борат называет лидера США «великим благодетелем» и «настоящим лидером». Себя же в профиле характеризует как человека возрастом «536 лун» и с крепким здоровьем — «15 раз победил сифилис».
В оригинальном «Борате», вышедшем в 2006 году, главный герой — казахский журналист — ездил в США, чтобы сделать репортаж о «великой стране», и в результате показал её в комичном ключе. Псевдодокументальная лента стала культовой и номинировалась на «Оскар».
Как стало известно в сентябре 2020 года, режиссёр и исполнитель главной роли Саша Барон Коэн уже закончил не только съёмки, но и монтаж продолжения картины и показал его узкому кругу зрителей. Как уже тогда утверждали англоязычные кинокритики, выход комедии и её продвижение будут приурочены к президентским выборам в Штатах. Мировая премьера нового «Бората» пройдёт в онлайн-кинотеатре Amazon Prime 23 октября.