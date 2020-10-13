Главный герой фильма «Борат» начал вести Twitter в преддверии выхода второй части комедии. На своей странице журналист Борат Сагдиев без устали пишет о президенте США Дональде Трампе, а в первой записи, датированной 10 октября, он выложил ролик по мотивам челленджей TikTok с переодеванием, но не надел, а снял одежду, обыграв название соцсети.

Борат оперативно реагирует на новостную повестку и много шутит про COVID-19. Например, про ход лечения Дональда Трампа.



«Трамп бы и раньше выписался из больницы, но он вежлив и не хотел обижать коронавирус», — предположил журналист в одной из записей.