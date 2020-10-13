Свидетелями драки водителя с автомобилистом стали пассажиры маршрутки № 300. По их словам, тот вел себя агрессивно всю дорогу, а на оппонента набросился, вооруженный отверткой, хотя есть мнение, что все было наоборот. Полное описание конфликта опубликовано в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 13 октября.



По словам пассажиров, половину пути водитель разговаривал по телефону, держа руль одной рукой, а когда ему сделали замечание, стал грубить и предложил всем, кому поездка пришлась не по душе, покинуть маршрутку.

