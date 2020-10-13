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13.10.2020 18:52
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Двое водителей повздорили посреди дороги на Партизана Германа. Один из них заранее вооружился отверткой

Свидетелями драки водителя с автомобилистом стали пассажиры маршрутки № 300. По их словам, тот вел себя агрессивно всю дорогу, а на оппонента набросился, вооруженный отверткой, хотя есть мнение, что все было наоборот. Полное описание конфликта опубликовано в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 13 октября.

По словам пассажиров, половину пути водитель разговаривал по телефону, держа руль одной рукой, а когда ему сделали замечание, стал грубить и предложил всем, кому поездка пришлась не по душе, покинуть маршрутку.

«У светофора у «Окея» на улице Партизана Германа маршрутка обогнала «Нексию» и встала перед ней. Водитель маршрутки вышел и набросился с отверткой на владельца «Нексии», а тот защищался…» — описали дальнейшие события пассажиры, не уточнив, что именно стало причиной конфликта. При этом в комментариях под этой записью еще один свидетель происшествия высказал мнение, что отвертка была у хозяина легковушки.

Дерущихся посреди проезжей части мужчин разняли остановившиеся автомобилисты. О том, что было дальше, не сообщается.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Согласно данным открытых источников, маршрутка № 300 находится на балансе ЗАО «Такси-2». Получить оперативный комментарий от представителей компании-перевозчика не удалось.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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Комментарии (1)

Fenomen
Это Петергофское шоссе, а не улица Партизана Германа.
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