Единоросса Лысакова сняли с должности в комитете по законодательству Госдумы из-за его высказываний

Депутаты одобрили снятие с должности депутата Госдумы Вячеслава Лысакова из-за его высказываний.



«Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству», — сообщает 13 октября РИА Новости.



До этого президиум фракции «Единая Россия» решил рассмотреть вопрос о снятии полномочий с Лысакова. Причинами, по словам лидера фракции Сергея Неверова, стали «неуместные и некорректные высказывания». При этом не уточнялось, какие именно слова вызвали недовольство коллег.

