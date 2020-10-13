Единоросса Лысакова сняли с должности в комитете по законодательству Госдумы из-за его высказываний
Депутаты одобрили снятие с должности депутата Госдумы Вячеслава Лысакова из-за его высказываний.
«Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству», — сообщает 13 октября РИА Новости.
До этого президиум фракции «Единая Россия» решил рассмотреть вопрос о снятии полномочий с Лысакова. Причинами, по словам лидера фракции Сергея Неверова, стали «неуместные и некорректные высказывания». При этом не уточнялось, какие именно слова вызвали недовольство коллег.
Вячеслав Лысаков не голосовал за президентские поправки к Конституции, а также пожаловался в Генпрокуратуру на пропускной режим в Москве. Сам он предполагал, что лишение должности связано с его высказываниями в личном телеграм-канале.