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13.10.2020 16:55
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Ошибка футболиста в матче в Уганде закончилась смертельной дракой с партнерами по команде

Смертельной дракой завершился футбольный матч в чемпионате Уганды. Как сообщает во вторник, 13 октября, Daily Monitor, инцидент начался с ошибки 22-летнего защитника Черчилля Оваси, после которой его команда пропустила гол.

Между партнерами возникла драка прямо на поле. Оваси избили собственные же товарищи по команде. В результате защитник потерял сознание. Его доставили в больницу, где спустя несколько часов он умер.

По факту гибели спортсмена заведено уголовное дело об убийстве, под стражей находятся двое подозреваемых.

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