Петербургские девелоперы купили в четыре раза больше земли под жилье, чем за весь прошлый год

За три квартала 2020 года в Петербурге и пригородах девелоперы приобрели 335 га земли под строительство 2,3 млн кв. м жилья. Это в четыре раза больше, чем объем земли, проданной под застройку за весь 2019 год, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Средняя площадь проданного участка составила 12 га.

По оценке экспертов КЦ, на текущий момент в открытом предложении в Петербурге и ближайших пригородах находится 6,6 тыс. га (409 лотов), на которых можно построить более 45 млн кв. м недвижимости. При этом почти половина (49%) от площади и 24% от количества лотов — это предложение на пригородных территориях. Но лишь около 8% земель имеют полную градостроительную подготовку, а 31% не подготовлены вообще. Остальное — это частично подготовленные лоты.

65% продающейся земли (в гектарах) сосредоточено в трех районах — Всеволожском (1 900 га), Пушкинском (1 600 га) и Ломоносовском (810 га). 82% участков расположено за границами КАД, а в границах КАД в обжитых частях города значительная часть предложения приходится на территории редевелопмента (примерно 300 га).

По словам Ольги Трошевой, качественные лоты не дешевеют, а дорожают пропорционально ценам на первичную недвижимость. Она поясняет, что стоимость лота рассчитывается как определенный процент от реализации жилья. При этом получается, что в каждом квадратном метре квартиры на стоимость земли приходится в удаленных локациях в среднем не более 5 тыс. рублей, за КАД в популярных кластерах — примерно 7–9 тысяч, в спальных районах города — 10–20 тысяч, в статусных локациях — 25–35 тысяч, на центральных территориях — от 40 — 55 тыс. руб. Наиболее дорогие локации с активным спросом — Петроградская сторона, Петровский остров.