В «Сбербанке страхование жизни» опровергли сообщение о топ-менеджерах, участвовавших в групповом изнасиловании

В компании «Сбербанк страхование жизни» опровергли сообщение СМИ о доследственной проверке в отношении топ-менеджеров, заподозренных в групповом изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости 13 августа. Компания готовит иски о защите чести и достоинства.

Ранее на сайте телекомпании РЕН ТВ появилась заметка о женщине, которая обвинила топ-менеджеров страховой компании «Сбербанк страхование жизни» (дочернее предприятие ПАО «Сбербанк») в групповом изнасиловании. По словам потерпевшей, мужчины надругались над ней на новогоднем корпоративе в декабре 2019 года.

