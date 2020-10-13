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13.10.2020 14:49
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В «Сбербанке страхование жизни» опровергли сообщение о топ-менеджерах, участвовавших в групповом изнасиловании

В компании «Сбербанк страхование жизни» опровергли сообщение СМИ о доследственной проверке в отношении топ-менеджеров, заподозренных в групповом изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости 13 августа. Компания готовит иски о защите чести и достоинства.

Ранее на сайте телекомпании РЕН ТВ появилась заметка о женщине, которая обвинила топ-менеджеров страховой компании «Сбербанк страхование жизни» (дочернее предприятие ПАО «Сбербанк») в групповом изнасиловании. По словам потерпевшей, мужчины надругались над ней на новогоднем корпоративе в декабре 2019 года.

По данным РЕН ТВ, в настоящее время по заявлению проводится доследственная проверка по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

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Комментарии (2)

32717768
Слушайте, редакторы "Фонтанки", вам не стыдно, вообще такую хрень в эфир пускать? Что за бред вы пишете? Мне стыдно за вас... Читатель, а может уже и нет.
dedmoroz_5e4d8827384c2
ещё хорошие новости есть для народа?
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