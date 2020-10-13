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13.10.2020 14:08
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Пандемия COVID-19 вернула работу Центризбиркома на удаленку

Центральная избирательная комиссия перешла на дистанционный формат заседаний и мероприятий в рамках профилактики распространения коронавируса. Информация об этом 13 октября появилась на сайте ЦИК.

«В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий комиссии с участием представителей СМИ в дистанционном режиме», — говорится на сайте Центризбиркома.

Как отмечается, трансляция мероприятий будет вестись на сайте комиссии и официальном Youtube-канале.

Напомним, ранее о полном переходе на дистанционное обучение объявил СПбГУ и другие вузы, в частности ЛЭТИ. Еще в сентябре на частично удаленный формат работы перешла Госдума.

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Удаленный пень-избирком это, паимаишь, без поллитры никак.
pregatus
Ну эти-то слуги народа, конечно, на удаленку перешли. Об их здоровье беспокоются, в отличие, например, от здоровья работающих пенсионеров.
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