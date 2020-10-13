Пандемия COVID-19 вернула работу Центризбиркома на удаленку

Центральная избирательная комиссия перешла на дистанционный формат заседаний и мероприятий в рамках профилактики распространения коронавируса. Информация об этом 13 октября появилась на сайте ЦИК.

«В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий комиссии с участием представителей СМИ в дистанционном режиме», — говорится на сайте Центризбиркома.