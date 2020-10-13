Страны ЕС договорились об общих правилах перемещения в Евросоюзе во время пандемии. Границы постепенно будут открываться

Центр профилактики и контроля заболеваний ЕС теперь будет ответственным за составление карты, где страны-члены будут разбиты на зоны по следующим критериям: количество выявленных случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней, количество тестов на 100 000 населения за неделю и процент положительных результатов тестирования. Это будет влиять на возможность посещения той или иной страны.

«Совет принял документ, устанавливающий общие критерии и общую основу в отношении поездок в ответ на пандемию COVID-19», — сообщается 13 октября на сайте высшего политического органа Евросоюза.

Кроме того, ЕС подготовил «совместную дорожную карту по отмене мер сдерживания COVID-19». Главным пунктом документа станет постепенная отмена внутреннего пограничного контроля и восстановление свободного передвижения людей внутри союза. Страны-члены также согласились предоставлять информацию о любых новых ограничениях и мерах за 24 часа до того, как они вступят в силу.



При этом Евросоюз не стал снимать ограничения, введенные для приезжающих из других регионов. В Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС».

