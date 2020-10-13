Международное энергетическое агентство спрогнозировало конец эпохи мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что эпоха мирового спроса на нефть закончится в ближайшее десятилетие. В следующие 20 лет стоимость нефти либо останется выше 50 долларов за баррель, либо вырастет до 71 доллара к 2025 году, до 76 долларов к 2030 году и до 85 долларов к 2040 году, следует из доклада The World Energy Outlook, опубликованного 13 октября.

Как отмечает Фатих Бирол, глава МЭА, без значительного изменения государственной политики быстрого падения спроса на нефть не будет. «Исходя из сегодняшних политических установок, восстановление мировой экономики вскоре вернет спрос на нефть до докризисного уровня», — считает эксперт.



В 2020 году глобальный спрос на энергию сократится на 5%, выбросы CO2, связанные с топливом, и уголь — на 7%, нефть — на 8%, а инвестиции в энергетику — на 18%, следует из доклада.

По прогнозам МЭА, если коронавирус возьмут под контроль, восстановление мировой экономики завершится уже в 2021 году, а спрос на энергоресурсы восстановится к 2023-му. В таком случае спрос на нефть вырастет на 5 млн баррелей в сутки и выйдет на докризисные показатели к 2023 году. Однако, если пандемия затянется, то сроки сдвинутся на несколько лет вперед — до 2023, 2025 и 2027 года соответственно, а стоимость нефти будет расти до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов к 2040-му.

При этом, по основному сценарию МЭА, спрос на уголь так и не вернется к докризисным показателям. В 2030 году его доля в структуре энергопотребления упадет до 28% (с 37% в 2019-м), а в случае устойчивого развития, которое обеспечит резкий рост инвестиций в экологически чистую энергию, — сократится до 15%. При таком раскладе стоимость нефти составит 57 долларов за баррель в 2025 году и упадет до 53 долларов в 2040 году.

