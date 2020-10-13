Верховный суд признал незаконной передачу внучке Черномырдина 7-этажной дачи на Рублевке
Верховный суд посчитал незаконной передачу рублевского поместья в поселке Горки-10 внучке бывшего премьер-министра России Марии Черномырдиной.
«Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших незаконным дарение Марии Черномырдиной, внучке бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, ее отцом Виталием Черномырдиным поместья в поселке Горки-10 на Рублевке», — сообщает 13 октября РИА Новости.
Виталий Черномырдин в качестве подарка передал дочери земельный участок площадью более 5 гектаров и 7-этажное поместье площадью 1900 квадратных метров. В 2019 году арбитражный суд Москвы признал дарение незаконным, а также заметил в договорах «признаки мнимых сделок, совершенных с целью вывода ликвидного имущества».
Черномырдин-младший в тот момент отвечал «признакам неплатежеспособности». Столичный суд вернул дачу в конкурсную массу должника.
Апелляционный и окружной суды поддержали решение первой инстанции.
Виктор Черномырдин занимал пост главы правительства РФ с 1993 по 1998 годы. С 2001 по 2009-й был послом России на Украине. С 2009-го до смерти в 2010-м — советник президента РФ.