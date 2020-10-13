Дело о фейк-ньюс сгоревшей журналистки Славиной прекратили из-за ее смерти. Судья не захотел разбираться в фактах

Дело наказанной административно за распространение фейк-ньюс Ирины Славиной прекратили из-за ее смерти. Адвокаты пытались настаивать на том, что в ее действиях не было состава правонарушения.

О решении Нижегородского областного суда 13 октября сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. Интересы погибшей журналистки представлял адвокат Евгений Губин. Мировой судья Даниэль Аракелов в начале августа этого года наказал ее штрафом в 65 тысяч рублей за якобы фейковую новость на сайте Koza Press. Издание, которое возглавляла Славина, написало о заражении жителей Кстова коронавирусом, позже информация была подтверждена официально.