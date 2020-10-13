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13.10.2020 12:17
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Дело о фейк-ньюс сгоревшей журналистки Славиной прекратили из-за ее смерти. Судья не захотел разбираться в фактах

Дело наказанной административно за распространение фейк-ньюс Ирины Славиной прекратили из-за ее смерти. Адвокаты пытались настаивать на том, что в ее действиях не было состава правонарушения.

О решении Нижегородского областного суда 13 октября сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. Интересы погибшей журналистки представлял адвокат Евгений Губин. Мировой судья Даниэль Аракелов в начале августа этого года наказал ее штрафом в 65 тысяч рублей за якобы фейковую новость на сайте Koza Press. Издание, которое возглавляла Славина, написало о заражении жителей Кстова коронавирусом, позже информация была подтверждена официально.

До рассмотрения апелляционной жалобы Славина не дожила. Она погибла в огне возле здания областного управления МВД 2 октября.

Адвокат настаивал на том, что в действиях Славиной отсутствовал состав правонарушения, и просил вызвать в суд представителей МВД и прокуратуры. Судья отказал и закрыл дело в связи со смертью журналистки.

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Комментарии (4)

260778831
Самоубийство в общественном месте притом опасным для окружающих способом - акт терроризма.

Хватить жалеть и оправдывать террористку!
Вотоночё
Даже при Джугашвили на следствие и суд надежды было больше:
"- Невинного человека убьёте. Шарапов, найди его. Даже если меня осудят, найди. Если не жизнь, так хоть честь мою спаси" (с)
Komarinsk2019
"Судья отказал и закрыл дело в связи со смертью журналистки."

Вот это суд так суд. Действительно, что время тратить, разбираться - посадить-то уже некого..
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