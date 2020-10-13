Смольный заключил контракт с банком «Россия» о предоставлении 15-миллиардного кредита

Комитет финансов подписал контракт с АБ «Россия» о предоставлении кредитной линии с лимитом в 15 млрд рублей. Согласно бюджету, больше одалживаться в банках город в этом году не сможет.



Контракт выложен на сайте госзакупок накануне вечером. Цена составляет 787,5 млн рублей, она рассчитана из ставки 5,25% годовых. Целью является финансирование дефицита казны. Согласно действующему бюджету 2020 года, он составляет 111 млрд рублей, однако в проекте осенней корректировки значится уже 100 млрд.



В обоих вариантах указано, что 15 млрд можно привлечь за счет кредитов, остальное — гособлигациями. На 25 млрд Смольный разместился весной, после чего заявил, что намерен провести еще две эмиссии по 30 млрд. На прошлой неделе появился проект постановления об очередной эмиссии. Начало размещения намечено на 27 октября. Дата погашения — 30 апреля 2027-го.

