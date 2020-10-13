Банк «Санкт-Петербург» заработал 6,5 млрд рублей по итогам трех кварталов
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2020 года составила 6,5 млрд рублей, увеличившись на 82,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль за третий квартал 2020 года составила 2,2 млрд рублей, что на 53,2% больше, чем в третьем квартале 2019 года.
Кредитный портфель банка за это время достиг 465 млрд рублей, увеличившись на 16,1% с начала года. При этом кредиты корпоративным клиентам составили 354,2 млрд рублей, а физическим лицам – 110,8 млрд рублей.
Чистый процентный доход за три квартала, составил 17,9 млрд рублей, увеличившись на 14,2% по сравнению с результатом 9 месяцев 2019 года. Чистый комиссионный доход вырос на 11,5% и составил 5,2 млрд рублей.
Чистый доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев составил 4,6 млрд рублей (убыток 0,4 млрд рублей). Выручка за отчетный период составила 28,8 млрд рублей, увеличившись на 41,8% по сравнению с 9 месяцами 2019 года.
Активы банка выросли до 716, 6 млрд рублей, прибавив 7,4% с начала года и 7,3% с начала квартала. Собственный капитал банка на 1 октября 2020 года составил 85,2 млрд рублей. Основной капитал банка по состоянию на 1 октября 2020 года составил 63,3 млрд рублей, не изменившись по сравнению с 1 января и 1 июля 2020 года.