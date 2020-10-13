Банк «Санкт-Петербург» заработал 6,5 млрд рублей по итогам трех кварталов

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2020 года составила 6,5 млрд рублей, увеличившись на 82,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль за третий квартал 2020 года составила 2,2 млрд рублей, что на 53,2% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

Кредитный портфель банка за это время достиг 465 млрд рублей, увеличившись на 16,1% с начала года. При этом кредиты корпоративным клиентам составили 354,2 млрд рублей, а физическим лицам – 110,8 млрд рублей.

