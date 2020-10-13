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13.10.2020 11:11
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«Коммерсантъ»: Жизненно важные лекарства в России могут подорожать

Федеральная антимонопольная служба и Минздрав готовы разрешить повышать стоимость препаратов, которые стали дефицитными из-за нерентабельности производства.

«Минздрав разрабатывает механизм повышения предельных отпускных цен на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.), оказавшихся в дефиците из-за нерентабельности производства <...> Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил <...>, что ведомство разработало такой документ совместно с Минздравом», — сообщает 13 октября «Коммерсантъ».

Участники рынка настаивают, что производство некоторых препаратов в России стало невыгодным из-за ослабления национальной валюты и пандемии COVID-19. Некоторые фармацевтические компании уже решили сократить линейку выпускаемых лекарств.

В ФАС выступали за пересмотр стоимости воспроизведенных препаратов, цены на которые зарегистрированы в 2010 году. Ведомство также готово разрешить фармкомпаниям менять ценники с учетом индексации. Детали разработанного «механизма» в ФАС и Минздраве не раскрыли.

В 2019 году была разработана новая методика ценообразования ЖНВЛП, согласно которой фармкомпании должны перерегистрировать цены до конца 2020-го. Стоимость инновационных препаратов не может превышать цены в некоторых других странах. Стоимость аналогов будет формироваться с понижающим коэффициентом.

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Комментарии (2)

Obseerv
Все лекарства подорожают до уровня антикоронавирусных препаратов - пример показан!
USSR_forever
повышение цен из-за нерентабельности производства? так может хватит уже выпускать галоши вместо резиновых сапог?
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