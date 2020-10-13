«Коммерсантъ»: Жизненно важные лекарства в России могут подорожать

«Минздрав разрабатывает механизм повышения предельных отпускных цен на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.) , оказавшихся в дефиците из-за нерентабельности производства <...> Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил <...>, что ведомство разработало такой документ совместно с Минздравом», — сообщает 13 октября «Коммерсантъ».

Участники рынка настаивают, что производство некоторых препаратов в России стало невыгодным из-за ослабления национальной валюты и пандемии COVID-19. Некоторые фармацевтические компании уже решили сократить линейку выпускаемых лекарств.

В ФАС выступали за пересмотр стоимости воспроизведенных препаратов, цены на которые зарегистрированы в 2010 году. Ведомство также готово разрешить фармкомпаниям менять ценники с учетом индексации. Детали разработанного «механизма» в ФАС и Минздраве не раскрыли.

В 2019 году была разработана новая методика ценообразования ЖНВЛП, согласно которой фармкомпании должны перерегистрировать цены до конца 2020-го. Стоимость инновационных препаратов не может превышать цены в некоторых других странах. Стоимость аналогов будет формироваться с понижающим коэффициентом.