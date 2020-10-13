Смольный продлит упрощенный порядок согласования летних кафе на 2021 год
Правительство Петербурга хочет продлить упрощенный порядок согласования летних кафе на 2021 год.
Как следует из проекта постановления, опубликованного 13 октября, чиновники намерены внести изменения в правила благоустройства, в соответствии с которыми уличную мебель и зонты при стационарных кафе можно будет ставить без согласования проекта с 16 апреля по 15 октября. Облегченный порядок будет действовать до 2022 года.
Смольный разрешил городским ресторанам и барам в упрощенном порядке устанавливать веранды и уличную мебель с 29 июня по 15 октября 2020 года в рамках коронавирусной поддержки. Условие — внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь занимаемого участка не должна превышать площадь самого ресторана. Для прохода пешеходов и проезда уборочной техники надо будет оставить 1,5 м тротуара. Также нельзя нарушать права собственников соседних зданий.