МИД Германии рассказал, кто должен расследовать ситуацию с Навальным

Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным могут и должны расследовать только правоохранители РФ, все необходимое для этого находится в России, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири, и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы. Все следы, свидетели, доказательства, необходимые для проведения расследования, а также первые анализы крови находятся в России. На лечение в Германию Алексей Навальный был доставлен уже по прошествии двух дней после покушения», — заявил Маас 13 октября РИА Новости.