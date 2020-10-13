МИД Германии рассказал, кто должен расследовать ситуацию с Навальным

Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным могут и должны расследовать только правоохранители РФ, все необходимое для этого находится в России, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири, и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы. Все следы, свидетели, доказательства, необходимые для проведения расследования, а также первые анализы крови находятся в России. На лечение в Германию Алексей Навальный был доставлен уже по прошествии двух дней после покушения», — заявил Маас 13 октября РИА Новости.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.