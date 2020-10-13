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13.10.2020 08:55
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В подсобке в Купчино найдено тело женщины. Предполагаемый преступник оставил копию паспорта

Тело сотрудницы коммунальных служб было обнаружено в подсобном помещении на Загребском бульваре в Петербурге. Женщина жила там же и, судя по всему, с двумя детьми.

Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, 28-летнюю женщину мертвой нашел техник ТСЖ около семи часов вечера накануне. Выяснилось, что она работала дворником и жила здесь же, в подсобке дома 21 по Загребскому бульвару. Официально на работе 28-летняя приезжая из Тывы оформлена не была.

Предполагаемый преступник оставил на месте ксерокопию паспорта. Судя по соцсетям обоих, пара жила как муж и жена, у них двое детей. Оба родом из города Шагонар.

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Комментарии (1)

ESV
Тело сотрудницы коммунальных служб было обнаружено в подсобном помещении на Загребском бульваре в Петербурге. Женщина жила там же и, судя по всему, с двумя детьми.
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Как был дикий капитализм с ордами диких гастеров так он и остается. ФМС чего-то там рапортует, профсоюз на банкетах, инспекции не видно. А гастеры работающие в ЖКХ все так же не оформлены,не платят налоги и живут по подсобкам и подвалам как крысы.
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