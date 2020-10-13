В подсобке в Купчино найдено тело женщины. Предполагаемый преступник оставил копию паспорта

Тело сотрудницы коммунальных служб было обнаружено в подсобном помещении на Загребском бульваре в Петербурге. Женщина жила там же и, судя по всему, с двумя детьми.

Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, 28-летнюю женщину мертвой нашел техник ТСЖ около семи часов вечера накануне. Выяснилось, что она работала дворником и жила здесь же, в подсобке дома 21 по Загребскому бульвару. Официально на работе 28-летняя приезжая из Тывы оформлена не была.

Предполагаемый преступник оставил на месте ксерокопию паспорта. Судя по соцсетям обоих, пара жила как муж и жена, у них двое детей. Оба родом из города Шагонар.