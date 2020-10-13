Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, начала прибавлять в весе в больнице Екатеринбурга.Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.



«Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ №1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.



Малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там в сумке лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.