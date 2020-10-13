Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, начала прибавлять в весе
Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, начала прибавлять в весе в больнице Екатеринбурга.Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ №1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там в сумке лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.
Как установила прокуратура после проведённой проверки, мать девочки, будучи ещё беременной, не встала на учёт в женскую консультацию. В роддом она тоже не пришла. Девочка появилась на свет в конце апреля, но её мать на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Придя домой к женщине, полицейские не нашли ни детского питания, ни кроватки для новорождённых, ни детской одежды и средств гигиены для малышей. При этом у женщины есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и девочка-трёхлетка.
Следственный комитет возбудил в отношении матери уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это преступление влечёт за собой наказание до семи лет лишения свободы.