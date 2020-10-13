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13.10.2020 08:42
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Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, начала прибавлять в весе

Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, начала прибавлять в весе в больнице Екатеринбурга.Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ №1, из реанимации переведена в гастроэнтерологическое отделение. Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там в сумке лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.

Как установила прокуратура после проведённой проверки, мать девочки, будучи ещё беременной, не встала на учёт в женскую консультацию. В роддом она тоже не пришла. Девочка появилась на свет в конце апреля, но её мать на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Придя домой к женщине, полицейские не нашли ни детского питания, ни кроватки для новорождённых, ни детской одежды и средств гигиены для малышей. При этом у женщины есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и девочка-трёхлетка.

Следственный комитет возбудил в отношении матери уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это преступление влечёт за собой наказание до семи лет лишения свободы.

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Комментарии (8)

житель города П.
И прямо, свежее из ленты новостей: Житель Кубани в ходе ссоры убил полуторамесячного сына и его мать.
По данным прокуратуры, мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер. Затем он взял кухонный нож и ударил им женщину в спину, она скончалась на месте.

Ранее в подмосковном Пушкино женщина убила 4-летнего сына. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла.
житель города П.
Каждый день новости - ДНО! ДНО! ДНО! Что должно произойти чтобы это прекратилось?
ZapadЭnka
Очень хорошая новость! Значит, Полиночка поправится и будет жить. Моя мама 1942 года рождения и тоже опухала от голода в младенчестве целых два раза. Выходили. Ныне здравствует, бодра и весела.
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